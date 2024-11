Powell, sobre decisão de dezembro do Fed: vamos esperar para ver como as coisas evoluem

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que a decisão de juros da reunião de novembro vai depender da evolução do cenário nos Estados Unidos até lá.

Segundo Powell, desde o encontro de setembro, que marcou o início do processo de flexibilização monetária no país, dados da economia americana vieram mais fortes e houve uma leitura de inflação um pouco mais alto que o esperado. No mercado de trabalho, os dados de setembro foram mais fortes e os de outubro não.

"Até dezembro teremos, teremos mais dados, mais um relatório de trabalho, mais dois relatórios de inflação e muitos outros dados. Tomaremos uma decisão quando chegarmos a dezembro", disse Powell, a jornalistas, nesta tarde. Ele afirmou que o Fed está se equilibrando entre riscos de cortar juros de forma rápida ou lentamente demais. "A política está a caminho de uma postura mais neutra", acrescentou.