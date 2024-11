Decisão do Fed por corte de 0,25 pp nos juros foi unânime

A decisão de reduzir os juros em 0,25 ponto porcentual(pp) hoje pelo Federal Reserve (Fed) foi unânime, aponta o comunicado da reunião de política monetária encerrada nesta quinta-feira, 7.

O corte foi justificado pelos indicadores recentes que sugerem que a atividade econômica continuou a se expandir em um ritmo sólido. "Desde o início do ano, as condições do mercado de trabalho têm se atenuado de modo geral, e a taxa de desemprego subiu, mas continua baixa. A inflação progrediu em direção ao objetivo de 2% do Comitê, mas continua um pouco elevada", diz o documento.

Os dirigentes também afirmaram que estão fortemente comprometido com o apoio ao nível máximo de emprego e com o retorno da inflação ao seu objetivo de 2% ao ano, preparados para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado se surgirem riscos que possam impedir a realização das metas do Fed.