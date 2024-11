Lula sobre Trump tirar EUA de Acordo Paris: Ele tem de pensar como habitante do planeta Terra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em entrevista à CNN dos Estados Unidos que o presidente eleito do país, Donald Trump, precisa pensar como um habitante do planeta Terra ao tomar medidas relacionadas ao meio ambiente. Lula deu a declaração depois de questionado se achava que Trump tirará os EUA do acordo climático de Paris de novo, como fez em seu primeiro governo.

"Penso que o presidente Trump tem que pensar como um habitante do planeta Terra", declarou o petista. Ele mencionou que os Estados Unidos são o país mais rico e mais poderoso do mundo, mas que isso não impede o local de sofrer com as consequências das mudanças climáticas. "Ele está no mesmo planeta que eu estou", disse.

Lula defendeu que todos tenham responsabilidade pela preservação do planeta, e mencionou a meta de aquecimento máximo de 1,5 grau Celsius do planeta, presente no Acordo de Paris. "Esse é um compromisso não só como presidente do Brasil, mas como ser humano de um planeta chamado Terra", afirmou o petista.