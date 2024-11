Raquel Brito atualiza estado de saúde após passar por bateria de exames

Após deixar A Fazenda 16 e ser diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação no coração, Raquel Brito usou as redes sociais para fazer uma atualização do seu estado de saúde após passar por uma nova bateria de exames.

Feliz com os resultados, ela contou que poderá voltar devagar à sua vida normalmente.

- Acabei de fazer a bateria de exames agora e, aparentemente, meu coração está ótimo. Para a glória de Deus! Então, possivelmente vou retornar à minha vida aos poucos, lógico, com muita cautela.

Em seguida ela reforçou a alegria em receber as notícias e contou que será acompanhada de perto por um cardiologista:

- Eu vou ter um cardiologista que vai cuidar de mim aqui em Salvador (BA), ele vai estar me acompanhando. Sem muito esforço, vou voltar minha vida normalmente, fazendo minha caminhada do jeito que eu gosto, bater perna do jeito que eu gosto. Estou muito feliz com essa notícia.

Vale pontuar que dias após deixar o confinamento da Record, Raquel passou mal em um shopping.