Biden garante transferência 'pacífica' de poder no primeiro discurso após eleição de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu nesta quinta-feira, 7, que o governo trabalhará para assegurar uma transferência de poder "pacífica" em 20 de janeiro do ano que vem. No jardim da Casa Branca, o democrata fez o primeiro discurso público após a vitória do republicano Donald Trump nas eleições da última terça-feira.

Biden disse ter parabenizado Trump em telefonema na quarta-feira. "Eu garanti a ele que direcionarei toda minha administração para trabalhar com a equipe dele e garantir uma transição de poder pacifica e ordenada", disse.

O presidente norte-americano acrescentou que também conversou com a vice-presidente Kamala Harris, derrota nas urnas. Para ele, Harris deve ficar "orgulhosa" pela campanha que empreendeu. "Estamos em uma democracia e a vontade do povo sempre prevalece", acrescentou.

Biden também buscou reforçar a confiança no sistema eleitoral e classificou o processo de "honesto, justo e transparente". "Temos que aceitar a escolha que o país fez", declarou ele, que ainda pontuou que seu governo deixará "a economia mais forte do mundo" e que as "coisas estão mudando rapidamente".