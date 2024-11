Secom informa que reunião de Lula e ministros foi suspensa e retorna às 15h30

A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com ministros para tratar do pacote de corte de gastos foi suspensa há pouco e será retomada às 15h30, informou a Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, retornou ao prédio da pasta para almoçar e depois seguirá novamente para o Planalto.

Além de Haddad, participam do encontro os ministros da Casa Civil, Rui Costa; do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck - os quais, junto de Haddad, formam a Junta de Execução Orçamentária (JEO).

Os ministros da Educação, Camilo Santana, e do Trabalho, Luiz Marinho, também participam do encontro, segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).