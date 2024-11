Ministro Renan Filho sugere redução de 10% do incentivo fiscal para todos os setores

O ministro dos Transportes, Renan Filho, sugeriu nesta quinta-feira, 7, a redução de 10% em benefícios fiscais de forma equânime para todos os setores. O argumento dele é que uma "redução equilibrada" seria melhor do que um corte de 100% em um único setor.

"Nessa hora de cortar gastos, todo mundo está mirando o corte de gastos sociais. Mas tem que dar um corte no andar de cima, alguma contribuição. São R$ 500 bilhões de incentivos fiscais", disse o titular da Pasta de Transportes.

O ministro participa de evento sobre os 30 anos da Lei de Concessões (nº 8.987, de 1995), do MoveInfra, movimento de grandes empresas de infraestrutura (CCR, EcoRodovias, Hidrovias do Brasil, Rumo, Santos Brasil e Ultracargo).

Ele relatou que teve uma conversa ontem com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, e outras autoridades. No encontro foi debatida a possibilidade de aplicar uma redução de 10% em benefícios fiscais para os setores econômicos, algo que, segundo o ministro, foi endereçado quando ele era governador de Alagoas.

"Eu tinha dificuldade em definir qual setor eu tiraria o benefício. Então eu disse: 'vamos tirar 10% do incentivo de todo mundo? Que aí evitamos o constrangimento de tirar 100% de alguém'. Se fizéssemos isso no governo federal certamente teríamos um ajuste fiscal mais inteligente para o País", avaliou no evento.