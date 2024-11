Brigatti é apresentado e pede apoio total: 'Ponte Preta não cabe na Série C'

O técnico João Brigatti foi apresentado na manhã desta quinta-feira na Ponte Preta para os três últimos jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador pediu o apoio de todos e destacou a importância de conseguir a permanência na divisão.

"Manter a Ponte Preta na Série B é muito importante. Já disputei a Série C e é totalmente diferente. A Ponte não cabe na Série C. A Ponte é um clube e time de Série A, mas logicamente precisa se estruturar, algo que está sendo feito. Vamos buscar a permanência para que um dia possamos estar na Série A", projetou.

Brigatti admitiu a situação delicada do clube na tabela e explicou o motivo de aceitar o convite. "A Ponte Preta está em uma situação muito delicada. Eu venho porque quando se trata de Ponte Preta a emoção e o coração falam mais alto. Logicamente temos que ser profissionais e analisar o momento. É difícil, mas ainda depende de nós. Se conseguirmos os resultados, e vamos conseguir os resultados, temos uma boa chance de sair", avaliou.

Ao ser questionado sobre o futuro, Brigatti descartou ficar na Ponte em 2025, mesmo que o time consiga continuar na Série B. "Só venho para os três jogos, isso já foi conversado, não serei o treinador em 2025. Aliás, já tem um treinador apalavrado com o presidente. Estou para tentar resolver junto com o elenco nestas três partidas", frisou.

O novo comandante pediu para que o elenco esqueça o passado. "Teremos três jogos muito importantes. Temos que esquecer tudo que aconteceu e focarmos nesses jogos. A torcida pode ter certeza que vamos fazer de tudo, vamos dar a vida para manter a Ponte Preta na Série B", garantiu.

A primeira das três 'finais' será diante do Vila Nova e Brigatti pontuou o que espera do time. "O Vila Nova é um time muito difícil e temos que ter muito cuidado. Queremos um time compacto, com os três setores bem próximos. Precisamos muito do resultado, mas não podemos jogar de qualquer forma. Precisamos de um time organizado, principalmente na parte defensiva", explicou.

João Brigatti foi técnico da Ponte nas sete primeiras rodadas da Série B. Após uma vitória, três empates e três derrotas, ele entregou o cargo, assumido por Nelsinho Baptista. A equipe de Campinas teve uma melhora, principalmente em casa, mas não conseguiu ir bem longe da torcida. No segundo turno, oscilou bastante até como mandante.

O time paulista vem de derrotas para Mirassol, por 3 a 0, fora, e Paysandu, por 2 a 1, em casa. Com isso, estacionou nos 38 pontos e entrou na zona de rebaixamento, em 17º lugar, atrás do CRB, com 39.

A partida diante do Vila Nova, pela 36ª rodada, será realizada na segunda-feira, às 18h30, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO). Depois, encara Sport (casa) e Avaí (fora).