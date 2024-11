Inflação caiu mais do que o esperado ao longo do último ano, diz presidente do BoE

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, disse que a inflação caiu mais do que o esperado ao longo do último ano, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 7, após o anúncio da decisão do BC britânico de corte de 25 pontos-base na taxa básica de juro. Na ocasião, ele afirmou que as políticas presentes no orçamento de outono devem aumentar a inflação.

"A projeção é de que a inflação caminhe para meta de 2% a médio prazo", pontuou Bailey.

Segundo ele, a política permanecerá restritiva por quanto tempo for necessário, acompanhando dados de inflação. "Não temos nível específico de 'equilíbrio' da taxa de juros em mente", ressaltou.

Bailey disse também que "não é certo" dizer que a decisão de juros será muito diferente devido ao orçamento e que uma abordagem gradual os permitirá observar os efeitos das ações presentes nele.

O dirigente citou o impacto da eleição do candidato republicano, Donald Trump, para a presidência dos Estados Unidos no mercado britânico dizendo que os títulos do governo britânico (Gilt) foram impactados, mas que ainda não especulará sobre o que deve acontecer com a economia do Reino Unido com a volta de Trump à Casa Branca. "Há riscos relacionados à fragmentação da economia mundial, é preciso acompanhar", disse.