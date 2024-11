Presidente da China parabeniza Trump por eleição e pede superação de diferenças

O presidente da China, Xi Jinping, desejou que seu país e os Estados Unidos superem suas diferenças e tenham uma nova era de bom relacionamento, em mensagem congratulatória pela vitória do republicano Donald Trump na eleição presidencial norte-americana.

No texto, Xi Jinping disse a Trump que a história mostra que os dois lados têm a ganhar com cooperação e a perder com confrontos, segundo a mídia estatal chinesa. Fonte: Associated Press.