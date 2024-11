Reservas internacionais da China caem a US$ 3,261 tri em outubro

As reservas internacionais da China caíram mais do que o esperado em outubro, em meio à desvalorização do yuan em relação ao dólar, depois de avançarem nos três meses anteriores.

Dados publicados nesta quinta-feira, 7, pelo PBoC, como é conhecido o banco central chinês, mostram que as reservas da segunda maior economia do mundo tiveram queda de US$ 55,3 bilhões em outubro, a US$ 3,261 trilhões.

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam recuo das reservas no último mês a US$ 3,288 trilhões.

Ainda segundo o PBoC, a China interrompeu suas compras de ouro pelo sexto mês consecutivo em outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.