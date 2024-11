Palmeiras treina de olho no Grêmio e Aníbal Moreno pede apoio da torcida: 'Ajudar até o fim'

O Allianz Parque é o principal trunfo do Palmeiras para buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Após participar do treinamento desta quarta, disputado sob chuva intensa em São Paulo, o meia Aníbal Moreno convocou a torcida para empurrar o time no duelo de sexta-feira, diante do Grêmio.

"Nossa torcida é muito grande e vai nos ajudar até o fim. Estaremos juntos dentro do Allianz Parque para somar mais três pontos na competição", afirmou o jogador argentino.

Segundo colocado na classificação da competição, o Palmeiras chegou a ficar literalmente na cola do Botafogo. No entanto, nas duas últimas rodadas do Brasileiro, a equipe paulista perdeu força. Com o empate diante do Fortaleza e a derrota para o Corinthians, o time comandado por Abel Ferreira se distanciou do líder Botafogo.

A diferença, que chegou a ser de apenas um ponto, agora está em seis (67 a 61). Apesar disso, Aníbal Moreno deixou claro que o time não vai desistir da luta pelo título.

"Hoje em dia, no Brasileirão, todos os times são fortes, a briga é intensa e sabemos que nenhum jogo é fácil. Temos que lutar e conseguir os três pontos dentro de casa", comentou.

A derrota para o Corinthians trouxe lições. Para Moreno, o time tem que aprender com os momentos difíceis. "A verdade é que estávamos com muita gana de conseguir os três pontos contra o Corinthians. Lamentavelmente, o resultado foi ruim para nós, mas já foi. Estamos focados agora no jogo contra o Grêmio", comentou.

Na atividade desta quarta-feira, o atacante Lázaro seguiu cronograma individualizado em razão das dores no joelho esquerdo. Em transição física, Piquerez fez trabalhos à parte com membros do Núcleo de Saúde e Performance.