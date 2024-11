Sapatos de Dorothy em 'O Mágico de Oz' vão a leilão por R$ 5 milhões

Os icônicos sapatos vermelhos de Dorothy, usados por Judy Garland em O Mágico de Oz, de 1939, está sendo leiloado por 825 mil dólares, cerca de R$ 5 milhões, pela casa de leilões Heritage Audictions, de Dallas, nos Estados Unidos. Os lances poderão ser feitos virtualmente, até 7 de dezembro.

Uma história curiosa ronda o par: em 2005, seu antigo dono, o colecionador Michael Shaw, o emprestou para o Museu Judy Garland, que fica em Grand Rapids, Minnesota. No mesmo ano, o item foi roubado, e somente recuperado pelo FBI em 2018. O ladrão pensava que os sapatos deviam ser adornados com joias de verdade, para justificar tamanho valor.

O par de sapatinhos "de rubi", na verdade enfeitado com lantejoulas vermelhas, é um dos últimos quatro restantes entre os usados por Judy Garland durante a gravação do musical. O museu da atriz é um dos interessados em adquirir a peça rara. Para isso, a cidade de Grand Rapids arrecadou fundos durante o festival anual em homenagem a Garland, complementando os 100 mil dólares reservados pelos legisladores de Minnesota para a compra.

Também foram anunciados no leilão outros artigos do filme, como a peruca de Dorothy (5 mil dólares), o chapéu da Bruxa Má do Oeste (100 mil dólares) e as luvas do Leão Covarde (10 mil dólares).

Várias outras relíquias de Hollywood estão na seleção, como a bola de vôlei apelidada de Wilson pelo personagem de Tom Hanks em O Náufrago (2000), figurinos da rainha Elizabeth II em The Crown, um par de luvas do Batman de Adam West (usado na série que foi ao ar entre 1966 e 1968), e o martelo de Thor que acompanhou Chris Hemsworth no filme de 2011.