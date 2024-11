Falha no sistema da Conmebol impede botafoguenses de comprar bilhete para final da Libertadores

Os torcedores do Botafogo estão desesperados com problemas no sistema da Conmebol para a comercialização dos bilhetes para a decisão da Copa Libertadores, dia 30, em Buenos Aires, diante do Atlético-MG. O site para a comercialização dos ingressos está fora do ar e a entidade admitiu falha.

As vendas começaram no dia 1º para os setores mistos do Monumental de Nuñez. Os botafoguenses terão 22 mil entradas para o setor Centenário que começariam a ser comercializados nesta quarta-feira. Mas na hora agendado, o sistema não funcionou, para enorme bronca e pânico entre os cariocas.

"O Botafogo está em contato com a Conmebol para resolver um problema de instabilidade na plataforma e iniciar a comercialização dos ingressos para a final da Libertadores. Assim que o sistema estiver normalizado, o Botafogo publicará um informe em suas redes socais", afirmou o clube em suas redes.

Logo depois, a Conmebol admitiu a falha e que está trabalhando por uma solução rápida. "A Conmebol comunica que está trabalhando em conjunto com o clube Botafogo para solucionar uma instabilidade na plataforma de venda de ingressos para a final da Libertadores 2024. Informaremos assim que o sistema voltar à normalidade para que os torcedores do clube possam adquirir seus ingressos", ressaltou a entidade.

O problema não foi explicado, mas o Botafogo havia pedido à entidade que priorizasse as vendas para seus sócios e tinha sido atendido. A meta do clube é dar preferência para quem vem acompanhando a equipe com frequência nos estádios.

Um telão deve ser colocado no estádio Engenhão para quem não conseguir viajar para a argentina. Torcedores ainda estão organizando uma vaquinha para o aluguel de 100 ônibus com destino a Buenos Aires.