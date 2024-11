Vini Jr comanda doações entre jogadores do Real Madrid para vítimas das enchentes em Valência

O atacante Vini Jr liderou uma campanha de doações entre seus companheiros de Real Madrid com o objetivo de prestar ajuda às vítimas das enchentes que atingiram as cidades de Valência e Extremadura há uma semana.

De acordo com a rádio "Cadena Ser", a iniciativa partiu do jogador brasileiro. Ele pediu aos companheiros que fizessem doações de forma sigilosa para as entidades envolvidas no socorro aos desabrigados na região.

O clube merengue também trabalhou nesse sentido e desembolsou a quantia de 1 milhão de euros para auxiliar no combate aos estragos provocados pelas águas e na ajuda às pessoas afetadas.

Nas redes sociais, Vini Jr. Já havia compartilhado um comunicado oficial do Real Madrid acompanhado da sua própria mensagem: "Muita força a todos!". No texto, o clube expressa suas "condolências às famílias e entes queridos daqueles que morreram devido à tempestade que sofrem muitas regiões do nosso país, especialmente nas províncias de Valência e Albacete".

Em função da tragédia, o duelo entre Real Madrid e Valencia, válido pelo Campeonato Espanhol, teve de ser adiado. Em entrevista coletiva antes do confronto com o Milan, na Liga dos Campeões, o técnico Carlo Ancelotti manifestou sua solidariedade e preocupação com a população atingida pelas inundações.

"Tem sido uma semana repleta de tragédias e estamos tristes. Essa é a emoção. Estamos muito próximos de Valência e de todas as cidades afetadas. Estamos com eles e esperamos que a situação possa ser resolvida."