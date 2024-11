Alckmin garantiu que regulamentação do Mover sai nos próximos dias, diz presidente da Anfavea

A indústria de automóveis aguarda a publicação nos próximos dias da regulamentação final do Mover, como é chamado o programa de incentivos a montadoras lançado no fim do ano passado. São aguardadas definições de metas de eficiência energética e de reciclagem dos componentes dos carros a serem observadas pelas montadoras para que os carros paguem menos impostos. Carros menos poluentes vão pagar alíquotas mais baixas.

Presidente da Anfavea, a associação das montadoras, Márcio de Lima Leite disse hoje que não sabe exatamente a data, mas que recebeu do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também chefia o ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a garantia de que a regulamentação sai "nos próximos dias".

Segundo Leite, há grande expectativa dos fabricantes pela publicação da regulamentação, já que as empresas precisam conhecer as regras para levar adiante o ciclo de investimentos, que passa de R$ 130 bilhões.

Durante a apresentação dos resultados do setor referentes a outubro, o presidente da Anfavea falou também que a entidade tem sido cautelosa nas previsões para o ano que vem, a serem divulgadas em dezembro, em razão do aumento dos juros.

A expectativa no mercado é de que os juros de referência, a Selic, subam 0,5 ponto porcentual ao fim, nesta quarta, da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

"Quando falamos a médio prazo, há, sim, uma grande preocupação com a taxa de juros. Taxa de juros elevada não combina com a indústria. Naturalmente há um arrefecimento da indústria", comentou Leite.