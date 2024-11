Cade aprova aquisição dos ativos de distribuição da TotalEnergies pela SIM

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela SIM, do Grupo Argenta, do negócio de distribuição e revenda de combustíveis líquidos da TotalEnergies. O despacho foi publicado nesta quarta-feira, 6, no Diário Oficial da União (DOU).

O negócio consiste na aquisição pela SIM da totalidade dos ativos da TotalEnergies Diesel Comércio e Transportes Brasil, TotalEnergies Comércio e Serviços Brasil e 16,7% de participação acionária na G7 Empreendimentos Imobiliários.

"Como justificativa para realização da operação, as requerentes explicam que, para o grupo comprador, ela representa a ampliação do escopo de atuação no segmento de combustíveis e TRR nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, com expansão do mercado atualmente atendido pelo Grupo Argenta, concentrado na região Sul do País. Já para os vendedores, a operação representa uma boa oportunidade de negócio, refletindo a sua decisão estratégica de focar no desenvolvimento de suas atividades em países onde possui participação mais relevante no mercado de distribuição e comercialização de combustíveis líquidos, bem como oportunidades de crescimento e transição, o que não é o caso no Brasil", afirmaram as empresas, no processo.