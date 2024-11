Bolsas de NY fecham em alta antes da eleição; Nvidia volta a ser a empresa mais valiosa

As bolsas de Nova York fecharam em alta firme nesta terça-feira, 5, em movimento liderado por ações de tecnologia enquanto investidores aguardavam o resultado das eleições dos Estados Unidos e seguiam analisando balanços trimestrais. Investidores também avaliaram os PMIs de serviços de outubro dos EUA, medidos por ISM e da S&P Global, que seguiram mostrando uma economia americana em expansão.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,02%, aos 42.221,88 pontos. O S&P 500 teve ganhos de 1,23%, encerrando em 5.782,76 pontos e o Nasdaq registrou avanço de 1,43%, aos 18.439,17 pontos.

A última sessão antes do início da contagem dos votos da eleição americana de 2024 foi positiva para as bolsas americanas, como costuma ser. O S&P 500 avançou no dia das últimas cinco eleições presidenciais e em oito dos últimos 10 "Election Days". Segundo dados da CNBC, o saldo também costuma ser positivo até o fim do ano. Mas a sessão e a semana que sucedem o pleito tendem a ser negativos.

Após ganhar 2,85% no pregão, a Nvidia voltou a ser a companhia mais valiosa do mundo, segundo monitoramento do Companies MarketCap, ultrapassando o valor de mercado da Apple. Com a surpresa positiva do PMI de serviços da ISM, a gigante dos semicondutores ganhou terreno e passou a ser avaliada em US$ 3,431 trilhões, enquanto a fabricante de Iphones tem market cap de US$ 3,377 trilhões.

Já no noticiário corporativo, Boeing recuou 2,63% após trabalhadores aceitarem proposta de reajuste da companhia e encerrarem greve; Netflix subiu 1,11% mesmo depois de autoridades realizarem buscas nos escritórios da empresa na Europa; E AIG teve perdas de 1,24% ao reportar lucro abaixo das expectativas.

*Com informações da Dow Jones Newswires