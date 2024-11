Princípio de incêndio atinge prédio comercial perto da Avenida Paulista

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta terça-feira, 5, para combater um princípio de incêndio em um prédio comercial na Rua Itapeva, altura do número 786, na Bela Vista, região central de São Paulo. O edifício fica próximo do cruzamento com a Avenida Paulista, uma das mais movimentadas da cidade.

Pelo menos três equipes dos bombeiros se deslocaram para atender a ocorrência. Informações preliminares divulgadas pela própria corporação, por volta das 15h30, indicam a presença de fumaça escura saindo do prédio atingido, "porém sem foco de incêndio". Não há registro de vítimas até o momento.

Por volta das 16h30, os bombeiros informaram que o foco do fogo tinha sido localizado. "Estamos em combate, e fazendo a ventilação (exaurir a fumaça). Não tem vítimas e temos 4 equipes no local, esperando o desfecho."

O combate à fumaça segue em andamento, segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil.

Na semana passada, um incêndio de grandes proporções atingiu o Shopping 25 Brás, localizado na Rua Barão de Ladário (Brás), tradicional centro comercial de compras da cidade de São Paulo. As chamas danificaram cerca de 200 lojas e deixaram três pessoas feridas.

O trabalho de combate ao fogo, que começou na quarta-feira, 30 de outubro, se encerrou totalmente apenas no último sábado, 2.