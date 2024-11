Jabuti 2024: lista de finalistas tem Contardo Calligaris e filha de Fernanda Young

Os finalistas da 66ª edição do Prêmio Jabuti foram divulgados pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) nesta terça-feira, 5. Uma das mais tradicionais premiações literárias do País, ele é dividido em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. Confira abaixo a lista completa com os 5 finalistas de cada categoria.

Novas categorias foram criadas nesta edição do Jabuti, totalizando 22. No eixo Inovação, a novidade é a categoria Escritor Estreante - Poesia, destinada a autores que publicaram seu primeiro livro em língua portuguesa no Brasil, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023. Já no eixo Não Ficção, foram incluídas três novas categorias: Saúde e Bem-Estar, Educação e Negócios.

A lista com os 10 semifinalistas de cada categoria havia sido divulgada no dia 24 de outubro. Neste ano, foram 4.170 obras inscritas no Jabuti, uma sutil queda em relação a 2023, com 4.245 obras.

Os vencedores (que ganham R$ 5 mil cada um) e também o ganhador do Livro do Ano (que vai ganhar R$ 70 mil e passagens e estadia para participar da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha) serão revelados na cerimônia de premiação realizada no Auditório Ibirapuera em 19 de novembro - que poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal da CBL no YouTube.

Entre os finalistas, estão nomes como a colunista do Estadão Carolina Delboni, além de Contardo Calligaris, Nélida Piñon, Ana Martins Marques, Luciany Aparecida, João Silvério Trevisan, Itamar Vieira Junior, Betina Anton, e a estreante Cecilia Madonna Young, filha de Fernanda Young.

Veja os finalistas do Prêmio Jabuti 2024

Eixo: Literatura

Conto

Título: Crucial dois um | Autor(a): Paulo Scott | Editora(s): Cobogó

Título: Goela seca | Autor(a): Jô Freitas | Editora(s): Obra Independente

Título: Náufragos | Autor(a): Fernando Molica | Editora(s): Malê

Título: O ninho | Autor(a): Bethânia Pires Amaro | Editora(s): Record

Título: Portas e vãos | Autor(a): David Oscar Vaz | Editora(s): Urutau

Crônica

Título: Crônicas exusíacas e estilhaços pelintras | Autor(a): Luiz Antonio Simas | Editora(s): Civilização Brasileira

Título: Gelo & gim: crônicas sobre drinques, suas receitas, cinema, música, literatura e outras misturas | Autor(a): Daniel de Mesquita Benevides | Editora(s): Quelônio

Título: O discreto charme da magistocracia: vícios e disfarces do Judiciário brasileiro | Autor(a): Conrado Hübner Mendes | Editora(s): Todavia

Título: Os rostos que tenho | Autor(a): Nélida Piñon | Editora(s): Record

Título: Sempre Paris: crônica de uma cidade, seus escritores e artistas | Autor(a): Rosa Freire DAguiar | Editora(s): Companhia das Letras

Histórias em Quadrinhos

Título: Black orion | Autor(a): Bruno Seelig | Editora(s): Mino

Título: Como pedra | Autor(a): Luckas Iohanathan Editora(s): Comix Zone

Título: Damasco | Autor(a): Alexandre S. Lourenço, Lielson Zeni | Editora(s): Brasa

Título: Jeremias: estrela | Autor(a): Jefferson Costa, Rafael Calça | Editora(s): Panini Comics

Título: O filho do Norte: Gonçalves Dias, o poeta do Brasil | Autor(a): André Toral | Editora(s): Veneta

Infantil

Título: A menina com os pés no chão | Autor(a): Mariana Brecht, Lumina Pirilampus | Editora(s): Florear Livros

Título: Cabo de guerra | Autor(a): Guilherme Karsten, Ilan Brenman | Editora(s): Santillana Educação

Título: Neguinha, sim! | Autor(a): Renato Gama | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Título: O menino que andava sobre hipopótamos | Autor(a): André Luis Oliveira, Ana Laura Alvarenga | Editora(s): Estrela Cultural

Título: O voo do ovo | Autor(a): Raquel Matsushita | Editora(s): PeraBook

Juvenil

Título: Apytama: floresta de histórias | Autor(a): Kaká Werá (Organizador) | Editora(s): Santillana Educação

Título: Cada remada, uma história | Autor(a): Cristino Wapichana, Daniel Munduruku, Roni Wasiry, Tiago Hakiy | Editora(s): Melhoramentos

Título: Corredor do tempo | Autor(a): Adriana Vieira Lomar | Editora(s): Patuá

Título: Ocupação | Autor(a): Tânia Alexandre Martinelli | Editora(s): Editora do Brasil

Título: Precipício em mim | Autor(a): Elissa Khoury Daher | Editora(s): Coralina

Poesia

Título: Cabeça de galinha no chão de cimento | Autor(a): Ricardo Domeneck | Editora(s): Editora 34

Título: Dança no alto da chama | Autor(a): Mariana Ianelli | Editora(s): Cousa

Título: De uma a outra ilha | Autor(a): Ana Martins Marques | Editora(s): Círculo de Poemas

Título: Raio | Autor(a): Eucanaã Ferraz | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Regressos | Autor(a): Leonardo Antunes | Editora(s): Martelo

Romance de Entretenimento

Título: A noite do cordeiro | Autor(a): Daniel Gruber | Editora(s): O Grifo

Título: Mariposa vermelha | Autor(a): Fernanda Castro | Editora(s): Suma

Título: O crime do bom nazista | Autor(a): Samir Machado de Machado | Editora(s): Todavia

Título: O homem da Patagônia | Autor(a): Paulo Stucchi | Editora(s): Jangada

Título: Os canibais da Rua do Arvoredo | Autor(a): Tailor Diniz | Editora(s): Citadel

Romance Literário

Título: Jogo de armar | Autor(a): Edgard Telles Ribeiro | Editora(s): Todavia

Título: Mata doce | Autor(a): Luciany Aparecida | Editora(s): Alfaguara

Título: Meu irmão, eu mesmo | Autor(a): João Silvério Trevisan | Editora(s): Alfaguara

Título: Nunca vou te perdoar por ter me obrigado a te esquecer | Autor(a): Jacques Fux | Editora(s): Faria e Silva

Título: Salvar o fogo | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Todavia

Eixo: Não Ficção

Artes

Título: A verdade vos libertará | Autor(a): Gabriela Biló, Medo e Delírio, Pedro Inoue | Editora(s): Fósforo

Título: Carolina Maria de Jesus: um Brasil para os brasileiros | Autor(a): Hélio Menezes, Raquel Barreto (Organizadores) | Editora(s): IMS

Título: MAHKU (Movimento dos Artistas Huni Kuin): Mirações | Autor(a): Adriano Pedrosa, Guilherme Giufrida (Organizadores) | Editora(s): MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Título: Retratistas do Morro | Autor(a): Guilherme Cunha | Editora(s): Primata Editora

Título: Xingu: contatos | Autor(a): Guilherme Freitas, Takumã Kuikuro | Editora(s): IMS

Biografia e Reportagem

Título: A torre | Autor(a): Luiza Villaméa | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Baviera tropical | Autor(a): Betina Anton | Editora(s): Todavia

Título: Milicianos: como agentes formados para combater o crime passaram a matar a serviço dele | Autor(a): Rafael Soares | Editora(s): Objetiva

Título: O girassol que nos tinge: uma história das Diretas Já, o maior movimento popular do Brasil | Autor(a): Oscar Pilagallo | Editora(s): Fósforo

Título: Traficantes evangélicos: quem são e a quem servem os novos bandidos de Deus | Autor(a): Viviane Costa | Editora(s): GodBooks, Thomas Nelson Brasil

Economia Criativa

Título: Criatividade e emancipação nas comunidades-rede: contribuições para uma economia criativa brasileira | Autor(a): Cláudia Sousa Leitão (Organizadora) | Editora(s): Editora WMF Martins Fontes

Título: O mutirão das árvores: queremos sombra e água fresca | Autor(a): Claudio de Moura Castro | Editora(s): BEI

Título: Olhar complexo | Autor(a): Bruno Itam | Editora(s): Senac Rio

Título: Prato Firmeza 5: um diálogo entre campo e cidade | Autor(a): Camila Rodrigues, Carol Pires da Silva, Jessica Mota | Editora(s): Énois Inteligência Jovem

Título: Tudo comunica você: a inteligência espiritual como canal de conexão com a sua plenitude | Autor(a): Anna Macari | Editora(s): Obra Independente

Educação

Título: As cores do céu de inverno | Autor(a): Marina Jonsson, Maryah Salgado | Editora(s): Pulga

Título: Como ser um educador antirracista | Autor(a): Bárbara Carine | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: Interpretar - contribuições para a educação antirracista | Autor(a): Camilo Kuasne Anderson | Editora(s): Lá e Cá Empreendimentos Culturais

Título: Segredos da internet que crianças e adolescentes ainda não sabem | Autor(a): Kelli Angelini | Editora(s): Inverso

Título: Vida cotidiana e microtransições | Autor(a): Paulo Fochi (Organizador) | Editora(s): Diálogos Embalados

Negócios

Título: A (r)evolução do branding | Autor(a): Ana Couto | Editora(s): Gente

Título: Consumo verde: a construção de um mercado de massa sustentável | Autor(a): Ricardo Esturaro | Editora(s): Tira de Letra

Título: Employer Branding: crie uma marca empregadora forte e com propósito para atrair e engajar as pessoas de que seu negócio precisa | Autor(a): Ligia Oliveira, Sofia Esteves | Editora(s): Buzz Editora

Título: Neuromanagement: cérebro e a gestão do futuro de pessoas e organizações | Autor(a): Flávio Maneira | Editora(s): Geração Editorial

Título: O livro secreto da carreira: aquilo que não te contaram, mas você deveria saber | Autor(a): Paula Boarin | Editora(s): Nacional

Saúde e bem-estar

Título: A Intenção Primeira: um ensaio sobre a natureza do real | Autor(a): Eduardo Moreira | Editora(s): Civilização Brasileira

Título: A morte de si | Autor(a): Marcelo Veras | Editora(s): Bregantini

Título: Depressão e bipolaridade: um guia prático para entender e cuidar | Autor(a): Pedro do Prado Lima | Editora(s): L&PM

Título: Desafios da adolescência na contemporaneidade: uma conversa com pais e educadores | Autor(a): Carolina Delboni | Editora(s): Summus

Título: O sentido da vida | Autor(a): Contardo Calligaris | Editora(s): Planeta do Brasil

Eixo: Produção Editorial

Capa

Título: Antologia de mitos, lendas e contos populares da América | Capista: Daniel Justi | Editora(s): 100/cabeças

Título: Bíblia | Capista: Júlia Maximo | Editora(s): Minha Biblioteca Católica

Título: Histórias Indígenas | Capista: Paula Tinoco, Roderico Souza | Editora(s): MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Título: Kwaidan: histórias de fantasma e outros contos estranhos do Japão antigo | Capista: Pedro Inoue | Editora(s): Fósforo

Título: MAHKU (Movimento dos Artistas Huni Kuin): Mirações | Capista: Gabriela Marques de Castro, Gustavo Marchetti, Paulo André Rodilhano Chagas | Editora(s): MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Ilustração

Título: Cabo de guerra | Ilustrador(a): Guilherme Karsten | Editora(s): Santillana Educação

Título: Certidão de nascimento poético | Ilustrador(a): André Neves | Editora(s): Abacatte Editorial

Título: Lá longe | Ilustrador(a): Odilon Moraes | Editora(s): Pequena Zahar

Título: O homem da areia | Ilustrador(a): Eduardo Berliner | Editora(s): Ubu

Título: O homem da cabeça de papelão | Ilustrador(a): André Monteiro Pato | Editora(s): Quatro Cantos

Projeto Gráfico

Título: As artes do livro na biblioteca de Gustavo Piqueira | Responsável: Casa Rex | Editora(s): Ateliê Editorial, WMF Martins Fontes

Título: Bará | Responsável: Felipe Chodin | Editora(s): Act.

Título: Histórias indígenas | Responsável: Paula Tinoco, Roderico Souza | Editora(s): MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Título: Retratistas do Morro | Responsável: Guilherme Cunha | Editora(s): Primata Editora

Título: Ser cordilheira ser montanha ser matéria | Responsável: Adriano Caro Florio, Júlia Meirelles, Mariana Yoshimura, Vivian Leite | Editora(s): Superbacana+

Tradução

Título: A mais recôndita memória dos homens | Tradutor(a): Diogo Cardoso | Editora(s): Fósforo

Título: Canto para Govinda | Tradutor(a): João Carlos B. Gonçalves | Editora(s): Penguin Companhia das Letras

Título: Na quebra | Tradutor(a): Matheus Araujo dos Santos | Editora(s): Crocodilo, N-1 Edições

Título: Odes Olímpicas | Tradutor(a): Robert de Brose | Editora(s): Mne¯ma

Título: Os profetas | Tradutor(a): Viviane Souza Madeira | Editora(s): Companhia das Letras

Eixo: Inovação

Escritor Estreante - Poesia

Título: A jovem Margarida e as proezas do amor | Autor(a): Arnaldo Júlio Barbosa | Editora(s): BIP DH

Título: As fantasias da carne | Autor(a): Matheus Rodrigues Gonçalves | Editora(s): Urutau

Título: Breve ato de descascar laranjas | Autor(a): Bianca Monteiro Garcia | Editora(s): Macabéa Edições, 7 Letras

Título: Está na hora de me tornar um homem sério | Autor(a): Leo Nunes | Editora(s): M.inimalismos

Título: Meu amor é político | Autor(a): Dalgo Silva | Editora(s): Cepe

Escritor Estreante - Romance

Título: Concórdia | Autor(a): Alvaro Adolpho Oliveira | Editora(s): Scortecci

Título: Os náufragos | Autor(a): Patrícia Larini | Editora(s): Patuá

Título: Os pêndulos | Autor(a): Ricardo Pieralini | Editora(s): Patuá

Título: Tudo o que posso te contar | Autor(a): Cecilia Madonna Young | Editora(s): Record

Título: Vão| Autor(a): Walter Maldonado | Editora(s): Viseu

Fomento à Leitura

Título: Corpos Indóceis e Mentes Livres | Responsável(eis): Denise Carrascosa França

Título: IBEAC Literatura: os caminhos literários das bibliotecas comunitárias de Parelheiros | Responsável(eis): Bel Santos Mayer

Título: Linklado: fomento à literatura em línguas indígenas | Responsável(eis): Noemia Ishikawa

Título: Literatura Cura | Responsável(eis): Solange Pereira

Título: Poesia sim, violência não | Responsável(eis): Marcelo Pereira Rocha

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Título: A palavra que resta | Editora(s): Companhia das Letras, New Vessel Press

Título: A vida não é útil | Editora(s): Companhia das Letras, Polity

Título: Becos da memória | Editora(s): Pallas, Tamu Edizioni

Título: O amor dos homens avulsos | Editora(s): Companhia das Letras, Peirene

Título: O avesso da pele | Editora(s): Companhia das Letras, Bokförlaget Tranan