Representante de Mianmar tem coroa arrancada no concurso de Miss Grand International

Cenas tensas que tomaram conta do concurso de Miss Grand International viralizaram nas redes sociais nos últimos dias. A representante de Mianmar, Thae Su Nyein, 18, que ficou em terceiro lugar, teve a coroa arrancada após protestos de sua equipe, que discordava da colocação. O evento ocorreu no dia 25 de outubro.

A grande vencedora do concurso foi a indiana Rachel Gupta. A filipina Christine Juliane Opiaza conquistou o segundo lugar.

Segundo informações do Daily Mail, a atitude foi tomada por um dos membros da própria equipe de Thae, Htoo Ant Lwin, diretor do concurso Miss Grand Myanmar. Ele acusou os organizadores de exigir dinheiro em troca do primeiro lugar - o que foi chamado de "absurdo" pela direção do Miss Grand International.

Após o ocorrido, o concurso publicou uma nota nas redes sociais informando que o título de Thae havia sido anulado. Segundo o Miss Grand International, a decisão foi tomada por "comportamentos inapropriados e ações que violaram diversos regulamentos". Conforme o Daily Mail, Htoo Ant Lwin ainda foi banido do concurso.