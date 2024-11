Caetano Veloso responde questão do Enem que usa músicas suas

O cantor e compositor Caetano Veloso leu questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aplicado no domingo, 3, cujo enunciado cita duas músicas suas e se arriscou a responder. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 4, ele responde que a alternativa correta, entre as cinco possíveis, é a letra A.

O gabarito oficial só vai ser divulgado no dia 20 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza o Enem. Correção extra-oficial realizada pelo cursinho pré-vestibular SAS Educação indica que a resposta correta, no entanto, é a C.

Esse é o segundo ano em que o Enem usa músicas de Caetano em suas questões e o artista responde, em vídeos divulgados nas redes sociais.

Neste ano, o texto transcrito no enunciado da questão (número 8 na prova branca, 20 na azul, 33 na verde e 45 na amarela) é de autoria da escritora Tati Bernardi, e ela é que cita as músicas Sampa e Qualquer Coisa, de Caetano.

O enunciado diz: "Sempre passo nervoso quando leio minha crônica neste jornal e percebo que escapuliu a palavra 'coisa' em alguma frase. Acontece que 'coisa' está entre as coisas mais deliciosas do mundo. O primeiro banho da minha filha foi embalado pela minha voz dizendo, ao fundo, 'cuidado, ela ainda é uma coisinha tão pequena'. 'Viu só que amor? Nunca vi coisa assim'. O amor que não dá conta de explicação é 'a coisa' em seu esplendor e excelência. 'Alguma coisa acontece no meu coração' é a frase mais bonita que alguém já disse sobre São Paulo. E quando Caetano, citado aqui pela terceira vez pra defender a dimensão poética da coisa, diz 'coisa linda', nós sabemos que nenhuma palavra definiria de forma mais profunda e literária o quão bela e amada uma coisa pode ser. 'Coisar' é verbo de quem está com pressa ou tem lapsos de memória. É pra quando 'mexe qualquer coisa dentro doida'. E que coisa magnífica poder se expressar tal qual Caetano Veloso. Agora chega, porque 'esse papo já tá qualquer coisa' e eu já tô 'pra lá de Marrakech'".

A pergunta é "O recurso utilizado na progressão textual para garantir a unidade temática desta crônica é a:

A) intertextualidade, marcada pela citação de versos de letras de canções

B) metalinguagem, marcada pela referência à escrita de crônicas pela autora

C) reiteração, marcada pela repetição de uma determinada palavra e de seus cognatos

D) conexão, marcada pela presença dos conectores lógicos "quando" e "porque" entre orações

E) pronominalização, marcada pela retomada de "minha filha" e "um namorado ruim" pelos pronomes "ela" e "lo".

Tati Bernardi também divulgou qual resposta considera correta. Após se dizer em dúvida, disse achar que é a letra C.

Para o cursinho pré-vestibular SAS Educação, a resposta certa é letra C, como respondeu Tati Bernardi. A palavra "coisa" e seus cognatos foram repetidas várias vezes.

Alegria, alegria e Anjos Tronchos

No ano passado, o Enem também citou músicas de Caetano Veloso em uma de suas questões, e o artista tentou resolver. Uma questão do exame perguntava o que as letras das canções Alegria, alegria e Anjos Tronchos tinham em comum, "embora oriundas de momentos históricos diferentes".

Na ocasião, primeiro ele disse que considerava todas as alternativas corretas, e em seguida ficou entre a B e a D. O gabarito oficial considerou correta a letra B.