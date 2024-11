Secom: Termina reunião de Lula sobre corte de gastos e não haverá fala à imprensa no Planalto

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto informou que acabou nesta segunda-feira, 4, a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com seus ministros sobre as medidas para conter os gastos do governo federal. Há uma cobrança do mercado financeiro para que seja anunciado logo um pacote de cortes.

A reunião começou às 15h30 e terminou por volta das 18h45. Não haverá declarações à imprensa no Palácio do Planalto. Participaram, além de Lula, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento), Esther Dweck (Gestão), Nísia Trindade (Saúde), Luiz Marinho (Trabalho) e Camilo Santana (Educação). Também estiveram no encontro o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan; o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello; e a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior.