No AgroForum, Wesley Batista cita importância de adaptar negócios às novas demandas de consumo

Conselheiro e acionista da JBS, Wesley Batista destacou a importância de adaptar os negócios às novas demandas de consumo, especialmente com foco em praticidade e conveniência. Durante o AgroForum do BTG Pactual, ele disse que a transformação dos hábitos alimentares e de preparo de alimentos torna essencial a oferta de produtos que atendam às necessidades das novas gerações.

Batista argumenta que o comportamento das famílias mudou significativamente nas últimas décadas, e que a indústria precisa acompanhar essa transformação. "Você tem que oferecer produto de qualidade, com uma excelente experiência, mas tem que ser conveniente", afirmou.

Ele ressalta que as gerações mais jovens não estão dispostas a passar longos períodos na cozinha, o que exige uma abordagem diferente por parte das empresas de alimentos. "As gerações que estão vindo para frente não vão ficar com o fogão ligado, cozinhando", disse Batista, enfatizando a necessidade de se investir em produtos que ofereçam uma experiência de qualidade aliada à praticidade. Para o conselheiro da JBS, o futuro do setor depende de atender a essa demanda por agilidade.

"O nome do jogo é praticidade e conveniência em todos os negócios", declarou.