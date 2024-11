Xabi Alonso brilhou no Liverpool e volta a Anfield com o Leverkusen: 'Especial estar aqui'

Xabi Alonso fez história como jogador do Liverpool, clube que defendeu por 210 partidas em seis temporadas e conquistou a Liga dos Campeões em 2005 e mais três títulos. Agora treinador, o ex-volante volta ao estádio de Anfield no comando do Bayer Leverkusen tentando surpreender e acabar com a campanha perfeita dos ingleses na principal competição europeia.

Cogitado para assumir a vaga de Jürgen Klopp no começo da temporada, o técnico espanhol acabou honrando a palavra com o clube alemão e permaneceu em Leverkusen. Volta como visitante, encantado com os progressos vistos no clube inglês.

"É ótimo estar de volta depois de alguns anos", afirmou Alonso, que teve de se esquivar por vezes das perguntas sobre o motivo de não ter aceitado voltar como treinador - o clube acabou fechando com Arne Slot. "Estar aqui é sempre especial. Ver a nova arquibancada de Anfield é incrível. Você percebe o desenvolvimento do clube", despistou.

Mas as perguntas permaneceram e ele teve de pedir um basta. "Vamos falar sobre o jogo de amanhã, é algo mais interessante que o meu futuro", garantiu, frisando que será um grande embate, com ótimos jogadores de ambos os lados e mostrando-se concentrado no campo. "É o que está na minha cabeça."

Não escondeu que sua equipe terá dificuldades, contudo, e passou a receita para enfrentar uma equipe só com vitórias na atual edição da Liga dos Campeões. "Temos de jogar o nosso melhor futebol e todos ficarmos juntos. Se permanecermos compactos e jogarmos o nosso jogo com a bola, teremos boas chances", avaliou.

O treinador não poupou elogios ao oponente. "Um grande desafio para nós, o Liverpool no momento é um dos melhores times da Europa e está mostrando na Liga dos Campeões e no Campeonato Inglês o quão é forte, com grande elenco e treinador."