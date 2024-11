Caso Marielle: Moraes manda PF entregar relatórios sobre 'autores intelectuais' do assassinato

O ministro Alexandre de Moraes determinou à Polícia Federal que envie ao Supremo Tribunal Federal todos os relatórios e laudos periciais de objetos apreendidos na Operação Murder Inc, que investiga a "autoria intelectual" dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

A decisão atende a um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República durante as audiências de instrução do processo aberto contra os supostos mandantes das execuções. Marielle e Anderson foram assassinados a tiros em 2018.

Na semana passada, o Tribunal do Júri do Rio sentenciou os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz - que confessaram os crimes - a penas de 78 anos e 59 anos de prisão, respectivamente.

O despacho de Moraes foi publicado nesta segunda, 4, no bojo da ação em que são réus o deputado Chiquinho Brazão, seu irmão Domingos, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o ex-chefe da Polícia Civil fluminense, delegado Rivaldo Barbosa.

No último dia 29, encerrou-se a fase de interrogatório dos réus e testemunhas do caso. Os três negam qualquer envolvimento na morte de Marielle e de Anderson.

Moraes deu cinco dias para as partes se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências. A PGR pediu os documentos sobre as apreensões realizadas em março, na operação que levou Rivaldo e os irmãos Brazão à prisão. O pedido foi deferido na quarta, 30.

O processo sobre os supostos autores intelectuais da morte de Mariellle e Anderson entra em uma nova fase em meio à condenação dos executores da vereadora e do motorista.

Foi a delação de Ronnie Lessa que colocou a PF no encalço dos irmãos Brazão e de Rivaldo. À época, a Polícia Federal informou ter encontrado 'indícios eloquentes de autoria imediata' da ordem de assassinato da vereadora Marielle Franco. Os irmãos são apontados pela investigação como mandantes do crime. O delegado é suspeito de ter dado proteção aos dois.

Segundo a PF, a possível motivação do crime seria o obstáculo que a vereadora representava para os interesses 'escusos' da família Brazão, supostamente ligados à milícia e à exploração de terras griladas no Rio.

A corporação afirma que os 'autores intelectuais' do assassinato de Marielle contrataram dois serviços para o crime: a execução em si e a 'garantia prévia da impunidade', missão confiada a uma quadrilha supostamente comandada pelo delegado Rivaldo Barbosa.