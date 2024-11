Lucro da Zoetis sobe 14% no 3º trimestre e atinge US$ 682 milhões

A Zoetis registrou lucro líquido de US$ 682 milhões no terceiro trimestre, ou US$ 1,50 por ação diluído, acima dos US$ 1,36 projetados por analistas ouvidos pela FactSet. Já o lucro ajustado foi de US$ 1,58 por ação, enquanto analistas previam US$ 1,46. Na comparação com igual trimestre de 2023, houve crescimento de 14% ante o lucro líquido de US$ 596 milhões e de 16% em relação aos US$ 1,29 do lucro por ação diluído.

A receita da companhia norte-americana, com foco em medicamentos e vacinas para animais de estimação e gado, ficou em US$ 2,388 bilhões, no trimestre mais recente, um crescimento de 11% na comparação anual. Em igual comparação, houve alta de 15% no crescimento operacional ajustado para a receita líquida. Além disso, o resultado superou o consenso, de US$ 2,29 bilhões.

Nos Estados Unidos, a Zoetis teve receita de US$ 1,346 bilhão no terceiro trimestre deste ano, alta de 15% em comparação com período equivalente de 2023. As vendas de produtos para pets aumentaram 18% no período, para US$ 1,068 bilhão, enquanto produtos pecuários tiveram alta de 5%, a US$ 278 milhões. Na parte de pecuária, as vendas foram impulsionadas principalmente pelo volume, com a melhoria na oferta do antibiótico ceftiofur.

Já no segmento internacional, a receita da companhia foi de US$ 1,021 bilhão no trimestre mais recente, aumento de 7% em uma base reportada. As vendas de produtos para pets cresceram 7% em igual base, a US$ 541 milhões, assim como para produtos pecuários, que também subiram 7%, para US$ 480 milhões. De acordo com a empresa, o avanço das vendas de produtos para gado e aves foi impulsionado por um aumento de preços e pelo momento de compra de alguns clientes.

Para todo ano de 2024, a Zoetis informou que ampliou sua faixa de guidance para a receita, em uma faixa entre US$ 9,2 bilhões e US$ 9,3 bilhões, com crescimento operacional de 10% a 11%. Analistas ouvidos pela FactSet esperam uma receita anual de US$ 9,2 bilhões. O lucro por ação ajustado deve ficar entre US$ 5,86 e US$ 5,92, segundo a orientação da empresa. Para a Factset, o resultado deve ser menor, de US$ 5,83.

