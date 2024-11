Técnico vê Salah comprometido no Liverpool e prevê grande e perigoso embate com o Leverkusen

O novo formato da Liga dos Campeões prevê muitos jogos duros já na primeira fase e o Liverpool terá um desafio de peso nesta terça-feira, quando colocará seus 100% de aproveitamento em jogo diante do perigoso Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. O técnico Arne Slot prevê um embate complicado, mas aposta em seu elenco, inclusive no elogiado egípcio Mohamed Salah, envolto em polêmica de que pode deixar o clube.

Slot gostaria de falar bastante sobre o jogo agendado para Anfield, mas teve de dedicar boa parte de sua coletiva para sair em defesa de Salah e garantir que o astro de 33 anos está totalmente focado no Liverpool apesar da possibilidade de transferência para o mundo árabe.

Um post do atacante no fim de semana deixou a torcida preocupada. "Aconteça o que acontecer, nunca esquecerei a sensação de marcar gols em Anfield", escreveu Salah. Dia desses, o ex-diretor Jorg Schmadtke já havia dito que o futuro do jogador seria na Arábia Saudita, de onde recebeu proposta irrecusável.

Questionado se o jogador está em queda de rendimento por causa do contrato terminando, o treinador discordou. "Não há razão para pensar que ele está caindo de nível. Não é isso que você vê em termos de números e quando ele joga. Mas não posso dizer o que o futuro reserva", afirmou o treinador.

Sobre o post, o técnico também mostrou tranquilidade. "Você (jornalista) interpretou de uma forma que outras pessoas não fazem. Eu não olho as postagens do Instagram dos meus jogadores, só falo com eles, o que você não pode. Essa é a vantagem que eu tenho", minimizou o técnico. "Mo (Mohamed Salah) está em um lugar muito bom no momento. Enquanto ele está no Liverpool, está em um bom lugar e espero que ele poste uma depois de amanhã, sábado novamente... O que ele diz não é importante para mim, o que é importante para mim é como ele joga e o que ele me diz quando temos conversas."

O técnico revelou que os papos são apenas focado nos jogos do Liverpool. "Deveria ter falado com ele se isso fosse uma referência, mas nós falamos sobre o Leverkusen, porque esse time merece toda a nossa atenção pela qualidade que eles têm", disse. "Ele estará sem contrato no fim da temporada, Virgil também e isso (assunto de possível saída) vai continuar enquanto o futuro deles não estiver claro. Mas enquanto isso vamos torcer para que Virgil e Mo tragam as performances que tiveram no fim de semana."

O Liverpool vem de virada sobre o Brighton, por 2 a 1, no Inglês, e Slot pede para a equipe repetir a apresentação da segunda etapa, quando fez seus dois gols. E revela como será a tática diante do Leverkusen.

"Futebol é jogado em dois momentos, você tem a bola ou não tem, e se você joga contra times fortes, como o Leverkusen, você precisa jogar bem dos dois lados", explicou. "Será um grande embate europeu, mesmo nesse novo formato. Ainda mais como ele (Xabi Alonso) administra o Leverkusen."