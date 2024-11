Patricia Abravanel abre programa com recado para Roque: - A gente está torcendo pra que você se recupere bem rápido

Patricia Abravanel abriu o Programa Silvio Santos do último domingo, dia 3, com um recado para Roque, que está internado enquanto se recupera de uma desnutrição. Ao lado da plateia, a apresentadora enviou seu carinho ao ex-assistente de palco de Silvio Santos.

Assim que iniciou a atração, Patricia fez questão de dizer que está torcendo para que Roque melhore e possa voltar para sua casa:

- Hoje eu quero começar o programa deixando uma mensagem para alguém muito especial. Pra você, viu, Roque? Quero dizer que eu e todas as suas meninas aqui do auditório, que você cuidou durante tantos anos com tanto carinho, a gente tá torcendo pra que você se recupere bem rápido, tá bom? E possa voltar pra casa e ficar juntinho da sua família. A gente ama muito você, tá bom, Roque?

Em seguida, a famosa enviou um abraço:

- Recebe o nosso abraço, o nosso carinho, tá bom, Roque? Melhora logo! Um beijo!

Roque havia sido internado em abril com um pequeno sangramento no crânio frontal e descobriu em maio deste ano que tinha um tumor benigno no cérebro. Desde então, ele tem estado com a saúde mais debilitada.