Prejuízo da Eve cresce 14,7% e atinge US$ 35,8 milhões no 3º trimestre

A Eve, subsidiária da Embraer, reportou prejuízo líquido de US$ 35,8 milhões no terceiro trimestre de 2024. O resultado é 14,7% maior do que a cifra também negativa registrada no mesmo período do ano passado.

Como em balanços anteriores, a companhia destacou que a Eve é pré-receita. Com isso, não prevê receitas significativas durante a fase de desenvolvimento de nossa aeronave. "Esperamos que os resultados financeiros sejam principalmente relacionados aos custos associados ao desenvolvimento do programa durante este período", destaca.

Neste cenário, a Eve atribui o crescimento no prejuízo líquido às maiores despesas com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Estes custos somaram US$ 32,4 milhões no terceiro trimestre contra US$ 28,6 milhões um ano antes. Eles foram impulsionadas principalmente pelo Master Services Agreement (MSA) com a Embraer, que realiza diversas atividades de desenvolvimento para a Eve.

"Esses esforços continuam a se intensificar com o aumento da maturidade do desenvolvimento do nosso eVTOL", afirma a fabricante. A companhia complementa afirmando que o engajamento da nossa equipe de engenharia continua alto - após o lançamento do nosso de engenharia em julho, que agora está realizando uma série de testes de solo de sistema e integração na aeronave antes do seu voo de estreia.

Enquanto isso, as despesas gerais e administrativas (SG&A) aumentaram para US$ 8,4 milhões ante US$ 5 milhões no terceiro trimestre de 2023. A alta reflete, principalmente, uma combinação de maiores serviços terceirizados, custos de folha de pagamento e custos de industrialização pré-operacional associados à nossa primeira planta eVTOL em Taubaté (SP).

No entanto, os aumentos foram parcialmente compensados por economias em despesas com seguros de diretores e executivos após renegociação e alongamento de termos com fornecedores e uma depreciação de cerca de 8% do real ante o dólar americano no último ano. A maioria das despesas de SG&A são incorridas em moeda brasileira. Já o crescimento nas despesas com folha de pagamento reflete principalmente um aumento no quadro de funcionários da Eve.

Liquidez

O caixa, equivalentes de caixa e investimentos financeiros da Eve totalizaram US$ 279,8 milhões no final do terceiro trimestre de 2024. A liquidez, por sua vez, atingiu US$ 305 milhões.

Após o período, a empresa garantiu uma nova linha de crédito de US$ 90 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para dar suporte aos investimentos necessários à fabrica em Taubaté.

Conseguiu também novo empréstimo de US$ 50 milhões com o Citibank. "O financiamento adicional fortalecerá nosso balanço patrimonial e dará suporte às nossas operações e investimentos em programas nos próximos anos", afirma a Eve.