Enem: resiliência e nervosismo marcam 1º dia de prova na FSA

O primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foi marcado pelo nervosismo e a resiliência dos alunos que estiveram nos campi da FSA (Fundação Santo André), na tarde deste domingo. Os portões abriram ao meio-dia e pontualmente às 13h foram fechados. No total, o Grande ABC teve 45.703 candidatos inscritos neste ano, número que representa alta de 10% em comparação ao ano passado – em todo o País, 4,3 milhões fariam a prova.

Nos últimos minuto, enquanto muitos corriam pelas portarias do centro universitário na Vila Príncipe de Gales, uma cena chamou a atenção em meio à multidão de cerca de 10 mil alunos que passaram pelo campus: uma jovem teve de ser carregada nos braços por dois voluntários ligados a uma igreja.

Debilitada por conta do pé esquerdo quebrado, Maria Eduarda contou ao Diário, enquanto era levada por cerca de 200 metros por uma rampa com ligeira inclinação, da portaria até o interior da Fafil (Faculdade de Filosofia e Letras) da FSA, que apesar da adversidade seu sonho de se tornar psicóloga não poderia ser adiado. “Há um mês fui atropelada, mas não desisti do Enem”, afirmou.

A estudante chegou ao local da prova cinco minutos antes do prazo limite de entrada. O exame começou a ser aplicado às 13h30.

Na área externa, próxima às salas de aulas, meia-hora antes do início da prova, estudantes, cada um à sua maneira, aguardavam em grupos, entre risos e comentários sobre o conteúdo do exame, ou sozinhos em momentos de apreensão e reflexão.

As amigas Ana Beatriz Amorim e Beatriz Lopes, de 17 e 16 anos, estudantes do 2º ano do Ensino Médio de um tradicional colégio particular de Santo André, apesar de treineiras, demonstravam nervosismo. “Me preparei bem. Estou nervosa, porém confiante. Tudo vai dar certo, explicou Ana, que almeja estudar direito no Largo São Francisco, da USP (Universidade de São Paulo).

“Estou com um pouco de medo da redação”, disse Beatriz, que pretende estudar relações internacionais.

Diego Cardoso de Souza, 18, aluno do 3º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Amaral Wagner, também em Santo André, disse estar na dúvida entre farmácia ou biomedicina, para no futuro se tornar perito criminal. “Esse ano não estudei nada, vou com a sorte. O ano que vem vou focar no vestibular e nos estudos”, afirmou.

Vinícius Duarte, 18, aluno da Escola Estadual Senador João Galeão Carvalhal, disse ter como meta entrar em universidades estaduais ou federais no curso de engenharia química. “Estou preparado, Tenho estudado bastante. Agora tento me controlar mentalmente para reduzir a ansiedade”, disse .

Matheus Pereira de Lima, 18, amigo de Vinícius, demonstrou preocupação com a redação. “Estou com medo, é o mais complicado.”

ATRASADA

A poucos metros da entrada da Fafil, uma jovem observou, incrédula, o portão sendo fechado. Ela deu meia volta, desolada por perder a prova. O relógio marcava 13h01. Isabelli Bassos Cardeal, 17, terá, por enquanto, que adiar o sonho de se tornar psicóloga. A estudante conversou com o Diário sobre o atraso.

“Saí de casa 12h10, mas o motorista de aplicativo se perdeu no caminho e entrava toda hora em lugar errado”, disse, lembrando que o aplicativo tentava buscar rotas alternativas para vencer o trânsito carregado nas Avenidas Lauro Gomes, Preste Maia e Príncipe de Gales, no entorno da FSA.

“Virei no próximo domingo para treinar com o exame. Para o ano que vem, vou me programar melhor”, disse a estudante, moradora da Vila Lutécia, distante 10 km do local da prova.

REDAÇÃO

O tema da redação, alvo de especulação todos os anos, foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. A informação foi divulgada no começo da tarde de hoje por Camilo Santana, titular do MEC (Ministério da Educação).

Além de um texto de 30 linhas sobre o assunto, os candidatos responderam a 45 questões sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e 45 sobre Ciências Humanas e suas Tecnologias. A segunda parte do Enem, com questões de Ciências da Natureza e Matemática, será realizada no próximo domingo (10).