Democratas celebram surpreendente pesquisa em Iowa; republicanos criticam sondagem

Os democratas que acompanham a corrida presidencial nos Estados Unidos ganharam um presente neste fim de semana, embora possa ser apenas uma miragem. A pesquisa do De Moines Register com a Mediacon em Iowa, o padrão-ouro das pesquisas de intenções de voto no Estado, mostrou a vice-presidente Kamala Harris à frente do ex-presidente Donald Trump com uma vantagem de três pontos porcentuais.

Foi um resultado chocante para um Estado que ninguém considerava competitivo e aumentou as esperanças democratas de uma mudança de última hora que poderia beneficiar Harris em regiões importantes.

Os democratas esperam que a aparente guinada em direção a Harris registrada pela pesquisa, especialmente entre mulheres mais velhas e independentes, indique uma tendência mais ampla, possivelmente em reação ao recente comício de Trump no Madison Square Garden, em Nova York, no qual alguns participantes fizeram comentários classificados como racistas por críticos.

Os republicanos imediatamente agiram para desacreditar a pesquisa, classificando-a como atípica. O ex-presidente venceu em Iowa por 8 pontos porcentuais em 2020, e não houve campanha presidencial para eleições gerais no Estado ou publicidade significativa.

O presidente do Partido Republicano de Iowa, Jeff Kaufmann, disse no X (antigo Twitter) que o principal patrocinador da pesquisa, o jornal Des Moines Register, e a pesquisadora responsável pela sondagem, Ann Selzer, "perderam qualquer resquício de credibilidade que lhes restava". Ele acrescentou que a pesquisa deveria ser considerada "propaganda" e que Trump vencerá o Estado.

Em um memorando neste domingo, a campanha de Trump chamou a pesquisa de "absurda".

Até os democratas sugeriram que o levantamento deveria ser tratado com cautela, embora a cúpula do partido em Iowa tente aproveitá-lo para motivar os eleitores.

"Esta é apenas uma pesquisa, e o que realmente importa é que os habitantes de Iowa compareçam e façam suas vozes serem ouvidas", disse a presidente do Partido Democrata de Iowa, Rita Hart, a repórteres.

A pesquisa em Iowa captou oscilações significativas em direção a Harris entre alguns grupos de eleitores. Depois de ficarem atrás entre os prováveis eleitores independentes em pesquisas anteriores, esses eleitores favoreceram Harris por 7 pontos porcentuais na nova pesquisa. A mudança foi impulsionada por mulheres independentes, que apoiaram Harris na nova pesquisa com 28 pontos de diferença para Trump.

Por outro lado, uma outra pesquisa, do Emerson College Polling, indicou Trump à frente em Iowa por uma margem de 10 pontos porcentuais.