Israel conduz operação terrestre na Síria e prende homem suspeito de apoiar rede terrorista

Israel conduziu, neste domingo, uma operação terrestre na Síria para prender um homem que seria ligado a redes terroristas do Irã. A ofensiva marcou a primeira vez em que soldados israelenses entraram em território sírio desde o começo da atual guerra com o Hamas, no ano passado.

"Durante uma operação especial das Forças de Defesa de Israel (IDF) baseada em inteligência, os soldados da IDF detiveram um agente da rede terrorista iraniana na Síria chamado Ali Soleiman al-Assi", escreveram os militares do país em uma publicação no X, antigo Twitter.

Segundo a Defesa israelense, Soleiman al-Assi já estava sob vigilância das agências de inteligência há algum tempo e buscava informações na região de fronteira para ajudar a preparar novos ataques.

"A operação evitou um ataque futuro e levou à exposição dos métodos operacionais das redes terroristas iranianas localizadas perto das Colinas de Golã", disse o órgão.

(Com informações da Associated Press)