Redação do Enem de 2024 trata de desafios para valorização da herança africana no Brasil

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano é "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil", informou o ministro da Educação, Camilo Santana, neste domingo, na rede social X.

Na primeira etapa, os inscritos redigem uma redação de 30 linhas sobre o assunto. Além disso, respondem a 45 questões sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e 45 sobre Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Na segunda parte da prova, a ser aplicada no domingo que vem, os inscritos responderão mais 45 questões sobre Ciências da Natureza e outras 45 sobre Matemática.

De acordo com o governo, 4,3 milhões de pessoas estão com inscrições confirmadas no Enem. O número é 27% maior do que em 2022, último ano do governo de Jair Bolsonaro, segundo o ministro da Educação.