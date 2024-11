Trump diz que mulheres suburbanas precisam ser 'protegidas quando estão em casa'

O ex-presidente Donald Trump reforçou a sua promessa de "proteger" as mulheres, embora a estratégia gere discordância entre seus assessores. "As mulheres precisam ser protegidas quando estão em casa nos subúrbios", disse ele neste sábado em comício de campanha em Gastonia, na Carolina do Norte.

"Os subúrbios estão sob ataque agora", disse Trump. "Quando você está em casa sozinho e tem esse monstro que saiu da prisão, ele tem seis acusações de assassinato de seis pessoas diferentes, acho que você preferiria ter Trump", afirmou. "O que eu faço é muito controverso. Não me importo. Eu faço a coisa certa. Quero proteger as mulheres, mas quero proteger nossos homens, quero proteger nossas crianças. Quero proteger a todos."

A vice-presidente Kamala Harris, candidata à presidência pelo partido Democrata, mostra vantagem com eleitorado feminino nas pesquisas e também busca garantir apoio nos subúrbios.

Trump também reforçou suas propostas de isentar de impostos gorjetas, horas extras e benefícios da Previdência Social.

Em outro momento, o ex-presidente refletiu sobre sua idade e disse que não se sente um veterano. "Na verdade, me sinto melhor do que há 30, 40 anos. Na verdade, acho que estou mais afiado agora. Haverá um momento em que isso não acontecerá, mas sinto que estou afiado", afirmou em uma eleição marcada por discussões sobre etarismo.