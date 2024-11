Juiz da Geórgia rejeita ação do Partido Republicano sobre entrega pessoal de cédulas

Um juiz da Geórgia rejeitou neste sábado uma ação do Partido Republicano que tentava impedir condados de abrirem escritórios eleitorais hoje e amanhã para permitir que os eleitores entreguem suas cédulas pessoalmente. A ação citou apenas o Condado de Fulton, um reduto democrata que inclui a maior parte da cidade de Atlanta e abriga 11% dos eleitores do Estado, mas pelo menos cinco outros condados populosos que tendem a votar nos democratas também anunciaram que os escritórios eleitorais abririam no fim de semana para permitir a devolução em mãos de cédulas ausentes.

A ação foi movida pelo partido de Donald Trump na sexta-feira à noite e citou uma seção da lei da Geórgia que diz que as urnas de depósito de cédulas não podem ser abertas após o fim da votação antecipada, que terminou ontem. A lei estadual, entretanto, diz que os eleitores podem entregar suas cédulas ausentes pessoalmente nos escritórios eleitorais do condado até o fechamento das urnas às 19h no dia da eleição.

O advogado Alex Kaufman argumentou que os eleitores deveriam ser impedidos de entregar pessoalmente suas cédulas entre o fechamento da votação presencial antecipada na sexta-feira e o início do dia da eleição na terça-feira. O juiz do Tribunal Superior do Condado de Fulton, Kevin Farmer, em uma audiência online, rejeitou repetidamente os argumentos de Kaufman antes de decidir contra o Partido Republicano. "Acho que não é uma violação dessas duas seções do código que um eleitor devolva pessoalmente suas cédulas de voto ausentes", disse Farmer.

Os republicanos têm se concentrado na condução das eleições no Condado de Fulton há anos, depois que o presidente Donald Trump culpou falsamente os trabalhadores do Condado por fraude na eleição de 2020 na Geórgia. O presidente estadual do Partido Republicano, Josh McKoon, acusou os condados controlados pelos democratas de "aceitar cédulas ilegalmente".

A porta-voz do Condado de Fulton, Jessica Corbitt-Dominguez, disse que até pouco antes das 17h de sábado, 105 cédulas foram recebidas nos quatro locais.