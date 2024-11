Novorizontino supera a Chapecoense por 2 a 0 e encaminha acesso à Série A

O Novorizontino está muito perto de conquistar o tão sonhado acesso à elite do futebol nacional. Neste sábado, o time paulista foi até a Arena Condá para encarar a Chapecoense, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e em um dia marcado por fortes chuvas, superou o time da casa por 2 a 0.

Esta foi a 18ª vitória do Novorizontino, a terceira consecutiva, fazendo o time atingir os 63 pontos, se mantendo na vice-liderança. Além disso, abriu nove de vantagem para o Ceará, primeiro time fora do G-4, e que ainda joga na rodada. Agora restam apenas três rodadas, ou seja, nove pontos em disputa. Do outro lado, a Chapecoense parou em 40 pontos e na 13ª colocação, com apenas quatro de diferença para o CRB, primeiro time na zona de rebaixamento.

Buscando ficar mais perto do acesso histórico à Série A, o Novorizontino se lançou ao ataque desde o apito inicial e conseguiu abrir o marcador logo aos três minutos, quando Igor Formiga cruzou na medida para Neto Pessoa, de primeira, chutar com o pé direito e mandar a bola para o fundo do gol.

A chuva chegou em Chapecó e o nível da partida caiu. Após muito tempo sem emoção, Ítalo avançou ao ataque aos 36 e chutou fechado para a área. A bola desviou na defesa e entrou, mas havia saído pela linha de fundo antes, e o gol acabou anulado. Na volta para o segundo tempo, o Novorizontino passou a administrar o resultado, enquanto a Chapecoense falhava na objetividade. Com o campo encharcado, o jogo perdeu em qualidade técnica, com passes longos e estouros.

A melhor chance do time catarinense foi criada aos 32 minutos, quando Rafael Carvalheira recebeu na área, Airton defendeu, e no rebote, Marcelo Jr. novamente parou no goleiro do time paulista.

E quando o jogo parecia caminhar para o fim sem novas emoções, aos 45 minutos, Danilo Barcelos cobrou escanteio na medida para o zagueiro Patrick desviar de cabeça e mandar a bola para o fundo do gol, fechando a vitória paulista em 2 a 0.

Os times voltam a campo para a 36ª rodada da Série B no próximo fim de semana. No sábado (9), o Novorizontino abre a rodada contra o Operário-PR, a partir das 17h, no estádio Jorge Ismael de Biasi. No dia seguinte é a vez da Chapecoense encarar o Sport, às 18h30, na Ilha do Retiro, no Recife (PE).

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 2 NOVORIZONTINO

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Rodrigo Moledo (Jenison), Bruno Leonardo e João Paulo; Maílton, Auremir (Tárik), Rafael Carvalheira (Marlone) e Walter Clar; Ítalo (Marcelo Jr), Marcinho e Mário Sérgio (Perotti). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

NOVORIZONTINO - Airton; Igor Formiga, Rafael Donato, Patrick e Renato Palm; Geovane, Eduardo (Willian Farias) e Marlon (Lucas Cardoso); Wagninho (Reverson), Rodolfo (Pablo Dyego) e Neto Pessoa (Danilo Barcelos). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Neto Pessoa, aos três minutos do primeiro tempo; Patrick, aos 45 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Marcinho (Chapecoense).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 116.545,00.

PÚBLICO - 5.683 presentes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).