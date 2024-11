FIA agenda treino para 7h30 e antecipa GP de São Paulo para 12h30 no domingo

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) surpreendeu neste sábado ao agendar o treino classificatório do GP de São Paulo de Fórmula 1 para as 7h30 deste domingo e antecipar a corrida para 12h30. Inicialmente, a prova principal do fim de semana no Autódromo de Interlagos estava marcada para 14 horas (de Brasília).

"Foi tomada a decisão, após consulta aos comissários, de agendar a qualificação para as 7h30, horário local, na manhã de domingo, antes do Grande Prêmio às 12h30, horário local. Isso garantirá que maximizemos as chances de fornecer aos fãs um dia de ação de corrida, dada a previsão do tempo atual para amanhã à tarde, e tanto a FIA quanto a Fórmula 1 acreditam que essa mudança de horário é necessária e a coisa certa a fazer por todos os nossos fãs apaixonados", informou a FIA, em comunicado.

A federação adiou o treino classificatório, marcado inicialmente para as 15h de sábado, alegando questões de segurança após o temporal que atingiu a região de Interlagos ao longo desta tarde.

"A segurança é sempre a consideração primordial em tais circunstâncias e, embora tenha sido dado o máximo de tempo possível para permitir que as condições melhorassem, infelizmente não melhoraram. Temos grande apreço por todos os fãs que permaneceram no circuito na esperança de ver os carros na pista hoje", registrou a FIA. "Agradecemos a todos pela paciência hoje, incluindo os fãs, pilotos, equipes, fiscais, equipe do circuito e mídia, e esperamos dar a todos um evento emocionante no domingo."