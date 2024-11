Homenagem a Senna, com Hamilton, é adiada para domingo após temporal em Interlagos

A organização do GP de São Paulo de Fórmula 1 adiou a homenagem que seria feita ao ídolo Ayrton Senna, neste sábado, no Autódromo de Interlagos. A decisão aconteceu pouco minutos depois de a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) de postergar o treino classificatório para domingo, em razão do temporal que atingiu a região do circuito paulistano.

Inicialmente, Senna seria homenageado às 17h15 deste sábado. O inglês Lewis Hamilton, reconhecido fã do brasileiro, iria pilotar a McLaren com a qual o ídolo brasileiro foi bicampeão mundial, em 1990. De acordo com a organização, o carro histórico conta com pneus de chuva, caso seja necessário.

A homenagem foi adiada para domingo, ainda sem horário definido. O treino classificatório, que definirá o grid de largada para a prova principal do fim de semana, também está sem hora definida, até o fechamento desta matéria.

Tanto o treino quanto a homenagem foram postergados em razão do temporal que atingiu a capital paulista neste sábado. Foram registrados 49 milímetros de precipitação na região do autódromo até o momento da decisão de adiar a sessão.

"A decisão foi tomada devido à falta de visibilidade causada pelo nível de chuva que tivemos nas últimas horas. Há muita água parada em partes do circuito, o que torna as condições inseguras", informou a FIA, em comunicado, ao justificar a decisão.

"Por mais que todos nós gostaríamos de ver a competição na pista, a segurança dos pilotos, membros da equipe, voluntários, oficiais e espectadores, é nossa principal prioridade. Uma decisão sobre o horário de início da qualificação amanhã de manhã (domingo) será tomada o mais rápido possível", disse a entidade.