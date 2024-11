Bruna Biancardi curte dia em zoológico com Mavie

Momento fofura de mãe e filha! No dia 1º de novembro, Bruna Biancardi compartilhou vários momentos de como foi o dia no zoológico com Mavie.

Nos Stories, Biancardi mostrou a pequena vendo animais como a girafa, além de aproveitar o momento para alimentar os bichos com uma experiência única.

A influenciadora ainda contou que as carnes para alimentar os animais vem em sacolas. Bruna e uma amiga acharam que tinham que pegar na mão para dar aos bichos, mas tem um espeto para maior segurança.