Enchentes na Espanha: o que se sabe sobre a tempestade que matou mais de 200 pessoas

Em questão de minutos, enchentes repentinas causadas por fortes chuvas no leste da Espanha varreram tudo pelo caminho. Sem tempo para reagir, pessoas ficaram presas em veículos, casas e comércios. Muitos morreram, e milhares perderam seus meios de subsistência.

Quatro dias depois, as autoridades já encontraram 211 corpos - a maioria na região leste de Valência. Eles ainda buscavam por um número desconhecido de desaparecidos na sexta-feira, 1º.

Milhares de voluntários ajudavam a limpar as grossas camadas de lama e destroços que ainda cobriam casas, ruas e estradas, enquanto enfrentavam cortes de energia, falta de água e escassez de alguns itens básicos. Em alguns dos veículos que a água empilhou ou lançou contra prédios, ainda havia corpos aguardando identificação.

Aqui estão algumas informações sobre a tempestade mais mortal da Espanha na história recente:

O que aconteceu?

As tempestades se concentraram sobre as bacias dos rios Magro e Turia e, no leito do rio Poyo, formaram paredes de água que transbordaram as margens, surpreendendo as pessoas que seguiam com suas rotinas diárias, muitas voltando do trabalho na noite de terça-feira, 29.

Num piscar de olhos, a água lamacenta cobriu estradas, ferrovias e invadiu casas e comércios em vilarejos nos arredores ao sul da cidade de Valência. Motoristas tiveram de se abrigar nos tetos dos carros, enquanto moradores tentavam se refugiar em terrenos mais altos.

O serviço meteorológico nacional da Espanha afirmou que, na localidade de Chiva, uma das mais afetadas, choveu em oito horas mais do que havia chovido nos últimos 20 meses, classificando a tempestade de "extraordinária".

Quando as autoridades enviaram o alerta aos celulares advertindo sobre a gravidade do fenômeno e pedindo para que as pessoas ficassem em casa, muitas já estavam nas ruas, trabalhando ou cobertos de água em áreas baixas ou garagens, que se tornaram armadilhas mortais.

Por que essas inundações repentinas massivas aconteceram?

Cientistas que tentam explicar o que ocorreu veem duas conexões prováveis com as mudanças climáticas causadas pelo homem. Uma é que o ar mais quente retém e depois despeja mais chuva. A outra é a possível alteração na corrente de jato - o rio de ar sobre a terra que movimenta os sistemas climáticos pelo globo - que desencadeia eventos climáticos extremos.

Cientistas do clima e meteorologistas afirmaram que a causa imediata da inundação foi um sistema de baixa pressão isolado que migrou de uma corrente de jato ondulada e estacionária de forma incomum. Esse sistema simplesmente ficou parado sobre a região e despejou chuva. Isso ocorre com frequência suficiente para que, na Espanha, sejam chamados de DANAs, a sigla em espanhol para o sistema, disseram meteorologistas.

Além disso, há a temperatura excepcionalmente alta do Mar Mediterrâneo, que registrou sua temperatura de superfície mais quente em meados de agosto, com 28,47ºC, afirmou Carola Koenig, do Centro de Risco de Inundações e Resiliência da Universidade de Brunel, em Londres.

O evento climático extremo veio após a Espanha enfrentar secas prolongadas em 2022 e 2023. Especialistas dizem que os ciclos de seca e enchente estão aumentando com as mudanças climáticas.

Isso já aconteceu antes?

A costa mediterrânea da Espanha está acostumada a tempestades de outono que podem causar inundações, mas este episódio foi o evento de inundação repentina mais poderoso na memória recente.

Pessoas mais velhas em Paiporta, epicentro da tragédia, afirmam que as enchentes de terça-feira foram três vezes maiores que as de 1957, que causaram pelo menos 81 mortes e foram as piores da história da turística região leste. Esse episódio levou ao desvio do curso de água do Turia, o que poupou grande parte da cidade dessas enchentes.

Valência sofreu outros dois grandes DANAs nos anos 1980, um em 1982, com cerca de 30 mortes, e outro cinco anos depois, que quebrou recordes de precipitação.

As inundações repentinas desta semana também são a tragédia natural mais mortal da Espanha na memória recente, superando a inundação que varreu um acampamento ao longo do rio Gallego, em Biescas, no nordeste do país, matando 87 pessoas em agosto de 1996.

Qual foi a resposta do Estado?

A gestão da crise, classificada como nível dois numa escala de três pelo governo valenciano, está nas mãos das autoridades regionais, que podem solicitar ajuda ao governo central para mobilizar recursos.

A pedido do presidente de Valência, Carlos Mazón, do conservador Partido Popular, o primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez anunciou neste sábado o envio de mais cinco mil soldados que se unirão aos esforços de resgate, remoção de destroços e fornecimento de água e comida ao longo do fim de semana. O governo também enviará mais cinco mil policiais nacionais para a região, afirmou Sánchez.

Atualmente, há cerca de dois mil soldados da Unidade Militar de Emergências, a primeira força de intervenção do exército para desastres naturais e crises humanitárias, envolvidos no trabalho de emergência, além de quase 2,5 mil agentes da Guarda Civil - que realizaram 4,5 mil resgates durante as enchentes - e 1,8 mil policiais nacionais.

Quando muitos dos afetados disseram se sentir abandonados pelas autoridades, uma onda de voluntários tomou as ruas para ajudar. Munidos de vassouras, pás, água e alimentos básicos, centenas de pessoas caminharam vários quilômetros todos os dias para entregar suprimentos e ajudar a limpar as áreas mais atingidas.

O governo de Sánchez deve aprovar uma declaração de desastre, o que permitirá acesso rápido a ajuda financeira. Mazón anunciou assistência econômica adicional.

O governo regional de Valência foi criticado por não enviar alertas de enchente aos celulares até as 20h de terça-feira, quando as inundações já haviam começado em alguns locais e bem depois de a agência meteorológica nacional emitir um alerta vermelho indicando fortes chuvas.