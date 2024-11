Eleições EUA: Harris promete benefício fiscal para quem for comprar o primeiro imóvel

A vice-presidente e candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, falou sobre como será a agenda de seu primeiro dia na Casa Branca, se ganhar a eleição. Harris disse a jornalistas no sábado, 2, em Milwaukee, no Estado de Wisconsin, que apresentará um pacote de propostas para reduzir custos, centrado em fornecer benefícios fiscais para quem compra uma casa pela primeira vez e em auxiliar pequenas empresas.

"O dia 1 também é quando vou falar ao telefone com membros do Partido Republicano, com lideranças, com o setor privado. Muito do meu plano inclui trabalhar com o setor privado", disse Harris. Ela está realizando eventos de campanha neste sábado em Atlanta, na Geórgia, e Charlotte, na Carolina do Norte.