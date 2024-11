Morre Luiz Onmura, medalhista olímpico no judô em Los Angeles 1984

Medalhista olímpico de bronze no judô na categoria 71kg em Los Angeles 1984, Luiz Onmura morreu, aos 64 anos, na noite da última sexta-feira, 2, em São Paulo, vítima de um câncer espinocelular na língua. Onmura foi diagnosticado há dois anos com a doença. Ele deixa a esposa, Stefania Ribeiro Onmura, e duas filhas, Giulia Onmura e Yumi Ribeiro Onmura.

Paulista, ele foi o primeiro judoca nascido no Brasil a estar presente em um pódio olímpico. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Wanderley Teixeira, lamentou a morte do ex-judoca. "Luiz Onmura representou com orgulho as cores do Brasil e os valores do judô e do olimpismo, demonstrando humildade e lutando bravamente pela vida. Toda a comunidade esportiva lamenta esta perda e presta solidariedade à família e aos amigos", disse.

Outro medalhista olímpico do judô, Rogerio Sampaio, que conquistou o ouro em Barcelona 1992 e agora ocupa o cargo de diretor-geral do COB, também lamentou o falecimento. "Onmura foi uma inspiração e um exemplo para todas as gerações seguintes de judocas. A conquista dele inaugurou uma série de 40 anos ininterruptos de pódios olímpicos para o Brasil e deixou um legado também de conduta fora dos tatames. Hoje a comunidade do judô está de luto", afirmou.

Silvio Acácio Borges, presidente da Confederação Brasileira de Judô, foi mais um a se manifestar. "A CBJ lamenta profundamente a perda de um de seus maiores judocas, o primeiro medalhista olímpico nascido no Brasil. Mas, ficaremos para sempre com a lembrança das suas conquistas, que deram muitas alegrias à família do judô e ao povo brasileiro. Seu legado será eterno", concluiu.

Além das Olimpíadas de Los Angeles 1984, quando conquistou a medalha de bronze, Luiz Onmura participou de outras duas edições de Jogos Olímpicos, Moscou 1980 e Seul 1988. Ele também conquistou três pratas em Jogos Pan-Americanos, em San Juan 1979, Caracas 1983 e Indianápolis 1987.