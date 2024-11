Renato rebate cobrança por bom futebol no Grêmio: 'Mandem fazer um time de R$ 1 bilhão'

Conhecido por falar o que pensa, Renato Gaúcho não se conteve e rebateu as cobranças por um bom futebol no Grêmio após o empate por 2 a 2 com o Fluminense, no Maracanã, na sexta-feira. O treinador foi irônico e pediu aos jornalistas que mandassem a diretoria montar um time com uma folha salarial de R$ 1 bilhão.

"Já falei que o Grêmio não tem que jogar bonito no Campeonato Brasileiro. Até porque eu só vejo duas ou três equipes jogando bom futebol. Eu não quero ser repetitivo, mas falem também do que aconteceu com o Grêmio neste ano. Só querem cobrar, cobrar, cobrar. Se querem ver bom futebol, falem com o presidente, mandem ele fazer um time de R$ 500 milhões, R$ 1 bilhão. Aí verão bom futebol. Manchester City, Real Madrid", afirmou.

Renato voltou a citar as enchentes que atingiram Porto Alegre e fizeram com que o Grêmio jogasse grande parte do Campeonato Brasileiro longe de casa. "Quando o Grêmio teve a Arena, sempre nós jogamos um bom futebol, sempre estivemos no G-4. Mas vocês não querem falar essas coisas, nem eu mais."

O empate foi comemorado pelo treinador, ainda mais por ter sido conquistado nos minutos finais da partida. "O Grêmio não foi perfeito, mas fomos bem. É difícil jogar contra o Fluminense aqui no Maracanã. Levamos para Porto Alegre um ponto importante na tabela", finalizou.

A situação do Grêmio ainda é delicada, mas um pouco mais confortável. O time gaúcho é o 11º colocado, com 39 pontos, cinco a mais do que o Red Bull Bragantino, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

O Grêmio volta a campo na sexta-feira, às 21h30, para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão.