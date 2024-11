Ex-diretor do Liverpool revela que ida de Salah para a Arábia Saudita 'é totalmente possível'

O ex-diretor esportivo do Liverpool, Jorg Schmadtke, acredita que é "totalmente possível" que Mohamed Salah se mude para a Arábia Saudita no próximo verão europeu. O atacante egípcio, de 32 anos ficará sem contrato no fim desta temporada e nenhum novo acordo está à vista. O jogador se estabeleceu como um astro da equipe desde que se juntou a Jürgen Klopp em 2017, e sua saída seria um golpe significativo para o novo técnico Arne Slot.

Salah tem sido apontado há muito tempo como um potencial reforço para um clube da rica Liga Saudita, com o Al-Ittihad notavelmente fazendo uma oferta recorde de 150 milhões de libras. Schmadtke, que deixou o Liverpool em janeiro deste ano após Klopp anunciar sua saída, afirmou que Salah poderia ser atraído para o Oriente Médio quando se tornar um agente livre em junho de 2025.

"Não sei, mas é inteiramente possível que isso aconteça", disse o ex-chefe ao canal saudita Al-Eqtisadiah. "A Liga Saudita está se desenvolvendo a cada ano, devido a mais dinheiro sendo investido na competição."

Dada a sua idade, o Liverpool hesita em oferecer a Salah um contrato lucrativo de longo prazo. O jogador não é o único atleta chave a ficar sem contrato no próximo verão, já que os companheiros de equipe Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold também estão nos últimos 12 meses de seus acordos.

Slot tem se mantido discreto sobre as situações contratuais do trio: "A situação contratual pode se tornar um problema se os jogadores não tiverem um desempenho tão bom quanto estão apresentando no momento. Também não é certo que, se eles não tiverem um desempenho tão bom, isso tenha algo a ver com a situação contratual", disse, sem querer envolvimento.

"No momento, os três estão em um bom lugar, todos estão se apresentando muito, muito, muito bem. Há discussões em andamento entre as pessoas com quem Virgil disse que teve que falar, e não sou eu, como você sabe. Eu falo com ele sobre outras coisas. Vamos esperar para ver."