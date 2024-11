Dorival vê injustiça da Bola de Ouro com Vini Jr: 'O maior prêmio foi o respeito do seu povo'

Após ter sido cortado na última convocação da seleção brasileira por causa de uma lesão, Vini Jr. foi novamente convocado por Dorival Jr. É o primeiro chamado desde que o brasileiro perdeu a Bola de Ouro para Rodri, em uma polêmica decisão. Para o técnico do Brasil, a premiação foi injusta, mas o atacante vai encontrar um ambiente acolhedor com o grupo da seleção.

"Se teve um atleta que tenha sido decisivo e com o talento mostrado ao mundo todo, foi o Vini", definiu Dorival. "Nada contra quem acabou ganhando o prêmio. Muito pelo contrário. É um reconhecimento a um dos grandes atletas do futebol espanhol e mundial, que vem se destacando muito. Porém, o Vinicius, pelo trabalho que fez, deveria ter tido uma atenção diferente".

O técnico contou que falou com o atacante na véspera da cerimônia, mas que ainda não conversou com Vini após a premiação. Segundo Dorival, injustiça foi evidente e conferiu a Vinicius ainda mais reconhecimento. "Talvez o maior prêmio que o Vinicius tenha ganho tenha sido o reconhecimento e o respeito do seu povo. A grande maioria do povo brasileiro percebeu a injustiça e o tamanho dela que teria sido feita com um atleta que poderia ter tido essa premiação", refletiu.

Dorival ainda voltou a falar sobre levar a seleção à final da Copa do Mundo. Agora, contudo, o foco foi no atacante do Real Madrid. "Eu sempre acreditei que, no futebol, por ser um esporte coletivo, nós deveríamos premiar coletivamente uma equipe. Soa como um desafio para que nós possamos premiá-lo coletivamente na decisão e na conquista de uma Copa do Mundo", projetou.

O técnico ainda reiterou que Vini Jr. deverá ser escolhido como melhor jogador do mundo em outras temporadas. Para ele, isso seria "confirmar aquilo que todos nós sabemos".

O Brasil ocupa o quarto lugar, com os mesmos 16 pontos do Uruguai, em terceiro. Já a Venezuela é apenas a oitava colocada, com 11. A Argentina, atual campeã Mundial e da Copa América, lidera de maneira isolada, com 22.