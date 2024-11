Presidente da Gaviões da Fiel detona, xinga elenco do Corinthians e Ramón Díaz

Alexandre Domênico, presidente da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, ficou revoltado com a eliminação do time nas semifinais da Copa Sul-Americana, diante do Racing. Nesta quinta-feira, o Corinthians foi superado por 2 a 1, na Argentina.

Em postagem no Instagram, Alexandre Domênico detonou a postura da equipe no revés para o Racing. O técnico argentino Ramón Díaz também não escapou das críticas do presidente da organizada.

"Aceitaram facilmente o resultado. O Corinthians é luta, é raça!!! Time de futebol medíocre e covarde do c..., técnico burro e fi... da p...", afirmou Alexandre Domênico nos storys do Instagram.

O Corinthians abriu o placar na quinta-feira com um belo gol de Yuri Alberto. Mas, em apenas quatro minutos, tomou dois gols de Quintero e viu escapar a chance de chegar à final da Copa Sul-Americana.

Nesta sexta-feira, a Gaviões da Fiel emitiu um comunicado nas redes sociais fazendo fortes cobranças aos jogadores da equipe alvinegra.

"Onde está a raça? Onde está a vontade de vencer? Atitudes que esperamos sempre de quem veste o manto sagrado e defende o escudo do Corinthians", diz parte do texto.

"É inadmissível ver jogadores, pagos em dia e com salários altíssimos, aceitando a adversidade", completa o comunicado.