Ana Hickmann mostra degustação de cardápio para casamento com Edu Guedes

Cheios de preparativos para o tão esperado casamento, que deve acontecer em 2025, Ana Hickmann está mostrando alguns detalhes e spoilers para os seguidores.

Na última quinta-feira, dia 31, a apresentadora contou que ela e Edu Guedes foram fazer a degustação do cardápio da festa. Brincando com o evento, Ana revelou que esse é seu momento favorito:

A melhor parte de casar é fazer a degustação, estou amando.