Pilotos sofrem com asfalto novo de Interlagos e Norris lidera 1ª sessão do GP de São Paulo

Em uma sessão marcada por derrapagens no novo asfalto do Autódromo de Interlagos, o inglês Lando Norris foi o mais rápido do único treino livre do GP de São Paulo de Fórmula 1, nesta sexta-feira. O piloto da McLaren foi seguido de perto pelo também britânico George Russell, da Mercedes, e pelo surpreendente Oliver Bearman, que entrou no treino de última hora, pela Haas.

Norris anotou o tempo de 1min10s610 com pneus macios, os mais velozes à disposição dos pilotos. Russell, que liderou a maior parte da sessão, e Bearman usaram os mesmos compostos, assim como restante do Top 10. Max Verstappen e Lewis Hamilton decepcionaram seus fãs, com o 15º e o 16º lugares, respectivamente.

O treino contou com seguidas derrapagens e saídas de pista enquanto os pilotos se adaptavam ao novo asfalto do circuito paulistano. Um dos que mais sofreram foi o argentino Franco Colapinto, que contou com torcida intensa nas arquibancadas de Interlagos. Ele saiu da pista mais de uma vez, assim como Yuki Tsunoda e pilotos mais experientes, como Carlos Sainz, da Ferrari.

A maior novidade da sessão foi o jovem britânico Oliver Bearman, que substituiu o dinamarquês Kevin Magnussen de última hora. O titular da equipe Haas sofreu um mal-estar e precisou abrir mão do único treino livre do fim de semana.

A etapa paulistana da F-1 conta com apenas uma sessão livre por causa do formato da corrida sprint ao longo do fim de semana. Na prática, os pilotos e as equipes têm apenas essa oportunidade para fazer testes e avaliações dos seus carros. A segunda sessão, que geralmente também é livre, já será o treino classificatório para a corrida sprint, no sábado.

Na primeira atividade desde GP de São Paulo, os pilotos deram maior atenção aos pneus médios, mais resistentes que os macios, mas menos velozes. Piastri e Gasly iniciaram o dia no topo da tabela de tempos. Norris e Pérez também frequentaram a ponta, assim como Verstappen. Até que Russell despontou com compostos macios, desbancando os rivais.

Nos minutos finais, os demais pilotos seguiram o britânico e foram para a pista com os compostos mais macios, sem tirar a liderança do piloto da Mercedes. O treino contou com a participação de Fernando Alonso, que chegou tarde ao Brasil após sofrer uma infecção intestinal - ele deixou o GP do México no domingo direto para a Europa para consultar um especialista.

Os pilotos voltam à pista paulistana às 15h30 (de Brasília) desta sexta para a disputa do treino classificatório da corrida sprint. O sábado será aberto com a sprint às 11h. Mais tarde, às 15h, haverá o treino classificatório para a corrida principal do fim de semana, a ser realizada a partir das 14h de domingo.

Confira o resultado final do treino livre do GP de São Paulo:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min10s610

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min10s791

3º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min10s805

4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min10s950

5º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min10s955

6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min11s038

7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min11s100

8º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min11s124

9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min11s215

10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min11s216

11º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min11s301

12º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min11s483

13º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min11s619

14º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min11s651

15º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min11s712

16º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min11s754

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min11s783

18º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min11s827

19º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min11s845

20º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min11s883