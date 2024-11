ExxonMobil supera expectativa de lucro, mas receita decepciona

A ExxonMobil teve lucro líquido de US$ 8,61 bilhões no terceiro trimestre de 2024, revertendo prejuízo de US$ 630 milhões de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 1. O lucro por ação da maior petrolífera dos EUA entre julho e setembro foi de US$ 1,92, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,87. Já a receita da Exxon no trimestre caiu para US$ 90,02 bilhões, ante US$ 90,76 bilhões um ano antes, vindo abaixo do consenso da FactSet, de US$ 93,98 bilhões. Às 7h48 (de Brasília), a ação da Exxon subia 1,3% nos negócios do pré-mercado em Nova York.